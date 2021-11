Lukas Nmecha von Wolfsburg freut sich nach Spielende.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Stürmer Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg ist für den Jahresabschluss in der WM-Qualifikation zum ersten Mal in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufen worden.

Bundestrainer Hansi Flick nominierte den 22-Jährigen am Freitag als einen von 27 Profis für die beiden Länderspiele am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Eriwan gegen Armenien.Der U21-Europameister Nmecha