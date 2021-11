Der Haftbefehl gegen Hadi Z. ist außer Vollzug gesetzt worden. Er muss sich derzeit gemeinsam mit seinem Bruder und zwei weiteren Angeklagten vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.

Michael Gründel

Osnabrück. Im Clan-Verfahren vor dem Landgericht Osnabrück gegen die Brüder Z. aus Ostercappeln ist einer der beiden aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Seit seiner Festnahme im Dezember 2020 saß Hadi Z. in Untersuchungshaft, zeitweise in Isolationshaft. Bei einem sogenannten Haftprüfungstermin in dieser Woche entschied das Gericht, den Haftbefehl vorläufig außer Vollzug zu setzen