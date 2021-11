Sarah-Lee Heinrich (l) und Timon Dzienus freuen sich nach ihrer Wahl als Bundessprecher der Grünen Jugend.

Bremen. Die Grüne Jugend hat von den möglichen Ampel-Partnern SPD und FDP den Stopp neuer Autobahnvorhaben gefordert.

Wirtschaft, Klima und Menschen profitierten am meisten, „wenn wir nicht weiter Milliarden in Autobahnen vergraben, sondern in Bus und Bahn investieren“, sagte der Chef der Grünen-Nachwuchsorganisation, Timon Dzienus, dem Bremer „Weser-Kuri