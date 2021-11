Weihnachtsmärkte starten wieder in Niedersachsen und Bremen

Seifen mit keinen Rentieren aus Porzellan.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Im vergangenen Jahr waren Weihnachtsmärkte aufgrund der Pandemie-Lage nicht erlaubt. In diesem Jahr sind sie wieder möglich - wenn auch unter Auflagen.

Glühwein, Lebkuchen, Kunsthandwerk und Tannenduft: Viele niedersächsische Städte sowie Bremen wollen in diesem Jahr in ihren Innenstädten wieder Weihnachtsmärkte veranstalten. Mancherorts beginnen die Märkte sogar früher als in Vorjahren. D