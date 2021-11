Das Forschungsschiff "Sonne" fährt aus dem Hafen.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Emden. Die Tiefsee der Weltmeere ist noch weitgehend unerforscht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen nun auf einer Expedition den Nordatlantik in bis zu 6000 Metern Tiefe genauer erkunden. Dabei setzen sie auf besondere Technik.

Ein Team von Wissenschaftlern ist auf dem deutschen Forschungsschiff „Sonne“ zu einer Tiefsee-Expedition in den Nordatlantik Richtung Grönland aufgebrochen. Von Emden in Ostfriesland aus starteten die 27 Expertinnen und Experten am Freitagm