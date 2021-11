Für Gesundheitsbehörden und Kommunen in Niedersachsen ist die Lage in den Krankenhäusern mittlerweile der wichtigste Indikator zur Bewertung der Pandemiesituation.

Peter Kneffel/dpa

Hannover. Die Corona-Infektionen und die coronabedingten Einweisungen in die Krankenhäuser steigen. Was gilt jetzt in Niedersachsen und was sieht die neue Verordnung vor, die ab nächster Woche gelten soll?

Corona meldet sich mit Macht zurück. Was bedeutet das für unseren Alltag? Ein Überblick.Wie ist die aktuelle Lage in Niedersachsen?Die Corona-Lage in Niedersachsen war auch am Freitag angespannt. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag