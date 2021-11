"Meine Aufgabe ist es, die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte und Beschäftigten zu schützen und so auch den Präsenzunterricht zu sichern", sagt Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) im Interview.

Hannover. Niedersachsens Kultusminister Tonne wird im Interview deutlich: Die Maskenpflicht bleibt, alle Lehrer sollten ihre Impfungen auffrischen lassen und selbst geimpfte Schüler müssen sich womöglich bald morgens testen.

Herr Kultusminister Tonne, in Nordrhein-Westfalen ist sie aufgehoben, in Schleswig-Holstein auch und in Bremen sowieso: Die Rede ist von der Maskenpflicht im Unterricht. Wann zieht Niedersachsen endlich nach? Ich verstehe, dass die Maske im