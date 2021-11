Polizeibeamter will Diebstahl verhindern - wird angegriffen

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Hildesheim. Ein Polizeibeamter beobachtet in Gifhorn einen Diebstahl, hindert den Täter an der Flucht - dann greift ein weiterer Mann ihn und einen Zeugen an: Der 35 Jahre alte Beamte und der Zeuge (25) sind geschlagen, getreten und verletzt worden.

Der Beamte außer Dienst habe am Mittwochnachmittag beobachtet, dass ein Mann Kleidung aus einer Auslage genommen habe und mit einem Fahrrad flüchten wollte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Donnerstag mit. Der Beamte ga