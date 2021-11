Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet.

Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Emstek. Auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg sind wegen eines Unfalls mit einem Sattelzug am Dreieck Ahlhorner Heide zwei Fahrstreifen bis in den Donnerstagmorgen gesperrt worden.

Der 48-jährige Fahrer kam am Mittwochabend aufgrund von gesundheitlichen Problemen bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der mit 15 Tonnen Blumen beladene Laster kippte um, laut Polizei entstand