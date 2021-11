17-Jähriger ohne Führerschein kracht in Haus: Fünf Verletzte

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Moisburg. Ein 17-Jähriger ohne Führerschein ist in der Nacht zum Donnerstag in Moisburg (Landkreis Harburg) mit dem Auto seines Vaters in eine Hauswand gefahren.

Bei dem Unfall wurden fünf Jugendliche verletzt; darunter eine 16-Jährige, die im Haus schlief, von Trümmerteilen getroffen und leicht verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte.Der 17-Jährige war in einer Kurve von der abschüssigen Fahrbah