Gesetzentwurf zur Landarztquote wird in Landtag eingebracht

Ein Schild mit der Aufschrift „Arzt“ hängt an einer Straßenlaterne.

Tom Weller/dpa/Archivbild

Hannover. Ein Gesetzentwurf zu der geplanten Landarztquote wird bei der kommenden Landtagssitzung von den beiden Regierungsfraktionen CDU und SPD ins Plenum eingebracht.

Der Entwurf sieht 60 Medizin-Studienplätze pro Jahr vor, wie die SPD-Fraktion am Mittwoch in Hannover mitteilte. Diese Plätze sollen an Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden, die sich für zehn Jahre auf eine hausärztliche Tätigkeit au