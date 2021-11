Ein Windpark mit vielen Windenergieanlagen.

Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Hannover. In Niedersachsen werden nach Ansicht des Verbandes Erneuerbare Energien deutlich mehr Windenergieanlagen benötigt.

Nach derzeitigen Berechnungen müssten dies bis 2030 jährlich 1000 neue Anlagen sein, teilte der Landesverband Niedersachsen/Bremen (LEE) am Mittwoch in Hannover mit. Diese Zahl könne sich in den kommenden Jahren jedoch noch ändern, je nach