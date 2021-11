Der niedersächsische Kultusminister: Grant Hendrik Tonne (SPD).

Hannover. Wenn Unternehmen Auszubildende aus Insolvenzbetrieben übernehmen, können sie finanzielle Unterstützung erhalten.

Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) stehen in Niedersachsen dafür bis zu 1,3 Millionen Euro bereit. Das teilte das Kultusministerium in Hannover am Mittwoch mit. Gefördert würden sozialversicherungspflichtige Ausbildungsverhältn