Fritz Joussen, CEO des Reisekonzerns Tui.

Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hannover. Der verpflichtende Kauf von Verschmutzungsrechten soll auf mehr Branchen ausgeweitet werden. Urheber hoher CO2-Emissionen müssen sich so zumindest an Folgekosten beteiligen. Vielen Klimaschützern reicht das nicht. Was sagt die Touristik zum Gipfel in Glasgow?

Der größte Reisekonzern Tui will die Treibhausgas-Last der Branche stärker über direkte Einsparungen statt über die oft kritisierten Verschmutzungsrechte drücken. „Wir setzen an erster Stelle auf Reduzierung und Vermeidung“, erklärte Vorsta