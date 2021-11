Comeback nach Quarantäne: Weghorst spielt von Anfang an

Wolfsburgs Ridle Baku (l-r), Wout Weghorst und John Anthony Brooks laufen.

Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg. Torjäger Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg gibt im wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen Red Bull Salzburg sein Comeback nach einer zweiwöchigen Quarantäne.

Der neue Trainer Florian Kohfeldt stellt den 29-jährigen Niederländer am Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) gleich wieder in die Startelf des Fußball-Bundesligisten, obwohl Weghorst erst am Montag wieder ins Training eingestiegen war. Der Stür