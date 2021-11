Henning Scherf will 100 Jahre alt werden

Henning Scherf (SPD), ehemaliger Bürgermeister von Bremen, steht in seinem Garten.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Sulingen. Der frühere Bremer SPD-Bürgermeister Henning Scherf hofft darauf, dass er 100 Jahre alt wird.

Er sei sich sicher, dass er noch Zukunft habe, sagte der 83-Jährige bei einem Gesprächsabend in Sulingen im Kreis Diepholz. „Ich möchte 100 Jahre alt werden, ich habe wunderbare Vorbilder!“, so zitierte ihn die „Kreiszeitung“ am Dienstag.