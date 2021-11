IG Metall will Lohn-Schwerpunkt für Tarifrunde 2022

Thorsten Gröger, Verhandlungsführer der IG Metall.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Verbraucher spüren es im Geldbeutel, Unternehmen in ihrer Kostenlage: Nicht nur Null- oder Negativzinsen, auch die hohen Preise fressen in vielen Bereichen den Zuwachs von Löhnen oder Erträgen auf. Was tun? Gewerkschafter jedenfalls setzen auf ein bekanntes Rezept.

Wegen der starken Teuerung will die IG Metall vor allem mit der Forderung nach deutlichen Lohnsteigerungen in die Tarifrunde 2022 gehen. Es solle diesmal ein klarer Schwerpunkt auf dem Entgelt der Beschäftigten liegen, hieß es am Dienstag a