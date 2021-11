Salzburgs Torwart Philipp Köhn spricht auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel.

Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg. Der österreichische Fußballmeister FC Red Bull Salzburg tritt am Dienstagabend in der Champions League beim VfL Wolfsburg mit einem früheren deutschen Junioren-Nationaltorwart an.

„Für mich ist es schön, mal wieder in Deutschland zu spielen. Wichtig ist aber, dass wir das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden. Champions League ist immer was extrem Besonderes“, sagte der 23-jährige Philipp Köhn am Montag in Wolfsburg