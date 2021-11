Ein Schüler macht vor der ersten Stunde an einer Schule einen Corona-Schnelltest.

Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Hannover. Nach den Herbstferien ist der Schulunterricht unter Corona-Bedingungen der Einschätzung des Kultusministeriums zufolge routiniert wieder angelaufen.

An den Schulen sei gut bekannt gewesen, dass sich Schülerinnen und Schüler und das Lehrpersonal in der ersten Woche täglich zu Hause testen müssen, teilte das Ministerium am Montag in Hannover mit. Es hätten nur vereinzelt Tests nachgeholt