„Squid Game“: SPD für mehr Medienkompetenz an Schulen

Stefan Politze (SPD) spricht im Landtag.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Angesichts der blutigen Netflix-Serie „Squid Game“ will die SPD-Landtagsfraktion in Niedersachsen die Medienkompetenz an Schulen stärken.

Angesichts der blutigen Netflix-Serie „Squid Game“ will die SPD-Landtagsfraktion in Niedersachsen die Medienkompetenz an Schulen stärken. „Die Nutzung digitaler Medien muss gelernt werden, damit jugendgefährdende Inhalte oder extremistische