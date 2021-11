Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigt Wolfsburgs Maxence Lacroix 4.v.r.) die rote Karte.

Federico Gambarini/dpa

Frankfurt am Main. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg für zwei Spiele gesperrt.

Dies teilte der DFB am Montag in Frankfurt/Main mit. Der 21 Jahre alte Franzose sah beim 2:0-Sieg der Niedersachsen am Samstag in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen die Rote Karte, weil er in der Nachspielzeit Lucas Alario am Trikot hielt