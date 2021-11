Eine Treppe führt zum Haupteingang vom Landgericht Lüneburg.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter und ihrer zwei Kinder im niedersächsischen Bispingen beginnt der Prozess gegen einen 35-Jährigen am 16. November vor dem Lüneburger Landgericht.

Die Anklage lautet auf Mord in drei Fällen, schweren sexuellen Missbrauch von Kindern mit Todesfolge und Vergewaltigung mit Todesfolge, teilte das Gericht am Montag mit.Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, seine Lebensgefä