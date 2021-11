Grüne fordern Wiederaufnahme von Impfungen in Impfzentren

Meta Janssen-Kucz (Bündnis 90/Die Grünen) spricht im niedersächsischen Landtag.

Demy Becker/dpa/Archivbild

Hannover. Angesichts deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen fordert die Grünen-Fraktion im niedersächsischen Landtag die Wiederaufnahme von Impfungen in einigen Impfzentren.

„Niedersachsen sollte vorangehen und so schnell wie möglich zumindest teilweise die regionalen Impfzentren wieder öffnen“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Meta Janssen-Kucz, in einer am Montag verbreiteten Mitteilu