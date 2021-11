Thomas Adomeit spricht bei einem ökumenischen Gottesdienst in der Marktkirche zur Gründung des Landes Niedersachsen vor 75 Jahren.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Die Feierlichkeiten am 75.

Geburtstag Niedersachsens sind mit einem Ökumenischen Gottesdienst gestartet. In der Marktkirche in Hannover kamen am Montagvormittag mehr als 100 Menschen zusammen, darunter etwa Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) und Altbundespräsident Ch