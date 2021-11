Thomas Adomeit spricht bei einem ökumenischen Gottesdienst in der Marktkirche zur Gründung des Landes Niedersachsen vor 75 Jahren.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Niedersachsen zum 1. November 1946 aus den Ländern Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe gebildet worden. Nun wird der 75. Geburtstag gefeiert.

Mit einem großen Festakt feiert Niedersachsen seinen 75. Geburtstag. Bei der Feier im Congress Centrum in Hannover wurden am Montagvormittag rund 2000 Gäste erwartet - darunter etwa Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) und Altbundespräsident C