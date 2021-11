Blick durch einen Sicherheitszaun mit Stacheldraht auf eine Sicherungsverwahrung.

picture alliance / Stefan Rampfel/dpa/Archivbild

Hannover. Bundesweit sind zuletzt häufiger Sexualverbrecher zu langen Haftstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Wie sieht die Unterbringung von besonders rückfallgefährdeten Kriminellen in Niedersachsen aus?

Sie bleiben weggesperrt, obwohl sie ihre reguläre Haft verbüßt haben: In niedersächsischen Justizvollzugsanstalten (JVA) sind derzeit 47 Männer in Sicherungsverwahrung untergebracht. Diese Zahl habe sich in den vergangenen Jahren nicht wese