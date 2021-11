Ein Staatsanwalt steht vor einem Stapel Gerichtsakten.

Hannover. Sie sollen über 1000 Kilogramm Marihuana und etwa 150 Kilogramm Haschisch verkauft haben: Gleich sieben Männer müssen sich wegen des Vorwurfs schwerer Drogenkriminalität von heute an am Landgericht Hannover verantworten.

Die Angeklagten im Alter zwischen 38 und 61 Jahren sollen etwa in Hannover, Winsen und in Spanien zwischen April 2020 und März 2021 in mehreren Fällen mit Drogen gehandelt und und große Mengen Marihuana und Haschisch über Spanien und Frank