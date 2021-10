Ein Spielball liegt auf dem Rasen.

Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals in einem Heimspiel auf den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Damit kommt es am 18. oder 19. Januar nach fast 30 Jahren zu einer Neuauflage des Endspiels von 1992. Damals hatten die Niedersachsen mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen die favo