Siegtreffer in Schlussphase: Sukuta-Pasu lässt Meppen jubeln

Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld.

picture alliance/dpa/Symbolbild

Meppen. Dank eines späten Tores von Richard Sukuta-Pasu hat der SV Meppen gegen Türkgücü München gewonnen.

Sukuta-Pasu ließ die Meppener am Sonntag in der 88. Minute mit dem entscheidenden 1:0 jubeln. Zuvor hatte der Fußball-Drittligist aus dem Emsland lange in Überzahl gespielt, ohne die zahlenmäßige Überlegenheit zu nutzen. Münchens Paterson