21-Jähriger in U-Bahn-Station mit Stichen verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße.

Carsten Rehder/dpa/Illustration

Hannover. Ein 21-Jähriger ist in Hannover durch Stiche in den Oberkörper schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen nach, hatten fünf Männer am Sonntagmorgen in einer U-Bahn-Station auf das Opfer eingetreten und ihm zwei Stichwunden zugefügt, teilte die Polizei mit. Außerdem hatte er eine Wunde am Kopf. Der 21 Jahre alte Mann rief s