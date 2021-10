Mann in Hannover mit Schreckschusswaffe bedroht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. In einer Wohnung in der Innenstadt von Hannover ist ein Mann mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden.

Der 35-Jährige habe sich in der Nacht auf den Sonntag mit einem 30 Jahre alten Mann in dessen Wohnung gestritten, teilte die Polizei mit. Plötzlich zeigte der Jüngere der beiden eine Waffe, die in seinem Hosenbund steckte, und forderte dem