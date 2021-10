Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Peine. Ein Matrose ist am Freitag auf dem Mittellandkanal bei Peine bei der Arbeit auf einem Binnenschiff von Bord gefallen.

Die Polizei teilte am Samstag mit, dass der 29-Jährige ohne Drittverschulden ins Wasser gefallen sei. Das Schiff sei indes weiter in Richtung Hannover gefahren, weil der Kapitän den Vorfall nicht bemerkt habe. Der Matrose habe sich nach et