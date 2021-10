Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Braunschweig. Zwei Geldautomaten sind in der Nacht zum Samstag in der Region Braunschweig gesprengt worden.

Zunächst gab es eine Detonation in einem Einkaufszentrum in Rautheim, später sprengten Unbekannte in einer Bankfiliale in Lehre, wie die Polizeidienststellen mitteilten. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.Nach der Explosion im