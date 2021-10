Auto überschlägt sich in Neuenhaus: 28-Jährige lebensgefährlich verletzt

Bei dem Unfall im Neuenhausener Ortsteil Veldhausen wurde eine 28-Jährige lebensgefährlich verletzt (Symbolbild).

Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Neuenhaus. Eine 28-jährige Beifahrerin ist bei einem Unfall in Neuenhaus im Landkreis Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden.

Sie saß in einem Auto, das von der Straße abkam, einen Baum touchierte und sich überschlug, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen, ein Mercedes, blieb auf dem Dach liegen.Wie es zu dem Unfall am Freitagnachmittag im Ortsteil Veld