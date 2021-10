Merkel kommt am Donnerstag zum Abschied nach Bremerhaven

Angela Merkel, geschäftsführende Bundeskanzlerin, spricht.

Yorgos Karahalis/AP/dpa

Bremerhaven. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Donnerstag in Bremerhaven erwartet.

Es ist der offizielle Abschiedsbesuch der Kanzlerin im Land Bremen. In der Seestadt will sie das Deutsche Auswandererhaus (DAH) besuchen und sich in das Goldene Buch Bremerhavens eintragen. Begrüßt wird Merkel unter anderen von Bürgermeist