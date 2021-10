T-Shirts mit der Aufschrift „use-less“ und „Care more“ hängen in der Ausstellung „use-less.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Kleidung wird gekauft, Kleidung wird entsorgt - und das oft viel zu schnell.

Warum ist das so, und was kann man dagegen tun? Das will die Ausstellung „use-less - Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung“ im Museum August Kestner in Hannover bis zum 13. März 2022 zeigen. Die Wanderausstellung werde am