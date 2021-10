Bundesanwaltschaft will Urteil gegen Jennifer W. anfechten

Die Angeklagte Jennifer W. sitzt vor Beginn der Verhandlung im Gerichtssaal.

Sven Hoppe/dpa

München. Der Generalbundesanwalt will das Urteil gegen die IS-Rückkehrerin Jennifer W.

anfechten. Am Freitag legte die Bundesanwaltschaft Revision ein, wie ein Sprecher des Oberlandesgerichts (OLG) München der Deutschen Presse-Agentur sagte.Das Gericht hatte die junge Frau aus Lohne in Niedersachsen am Montag unter anderem w