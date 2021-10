Corona-Lage in Niedersachsen verschlechtert sich

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Corona-Lage in Niedersachsen hat sich erneut verschlechtert.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg am Freitag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes auf 3,3 Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in Kliniken pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage. Am Vortag hatte der Wert bei