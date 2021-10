Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen.

David Inderlied/dpa/Symbolbild

Harsefeld. Die Lagerhalle eines Obst- und Gemüsehändlers in Harsefeld (Landkreis Stade) ist bei einem Brand fast vollständig zerstört worden.

Ein technischer Defekt habe am späten Donnerstagabend das Feuer ausgelöst, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. 90 Feuerwehrleute seien bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz gewesen, um die Flammen zu löschen. Der hintere Anbau de