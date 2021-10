Windturbinen in der Nordsee während der Einweihung der ersten Zone eines Offshore-Windparks.

Kurt Desplenter/BELGA/dpa/Archivbild

Lehrte. Der Netzbetreiber Tennet will mit einer neuen Technologie die Leistungen von Offshore-Windkraftparks in der Nordsee schneller und gebündelt in die Stromnetze einspeisen.

Ziel ist eine Beschleunigung des im Rahmen der Klimaschutzziele geplanten Ausbaus der Offshore- Windkraftkapazität. Das Unternehmen stellte am heutigen Freitag gemeinsam mit den Nordseeanrainer-Bundesländern das sogenannte Windstrom-Booste