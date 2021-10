Windturbinen in der Nordsee während der Einweihung der ersten Zone eines Offshore-Windparks.

Kurt Desplenter/BELGA/dpa/Archivbild

Lehrte. Die Offshore-Branche und Netzbetreiber drängen die möglichen Ampel-Koalitionäre zum raschen Ausbau der Windenergie. Klimaschutz und Energiewende sind die Hauptargumente. Die Firmen machen dabei konkrete Vorschläge, und die Zeit ist günstig.

Die Zahl der Windparks in der Nordsee wird in den kommenden Jahren deutlich steigen und damit auch die Notwendigkeit, den Strom schnell und treffsicher zum Verbraucher an Land zu bringen. Der Netzbetreiber Tennet hat mit den drei Nordseeanr