Bäckermeister Torsten Wöbse (M) verziert zusammen mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (l) und Bäcker-Landesinnungsmeister Dietmar Baalk (r) eine Torte zum 75. Landesgeburtstag.

Henning Scheffen/MW/dpa

Kirchlinteln. Zum 75-jährigen Jubiläum von Niedersachsen ist der stellvertretende Ministerpräsident Bernd Althusmann unter die Konditoren gegangen.

In einer Bäckerei in Kirchlinteln (Kreis Verden) arbeitete der CDU-Politiker an einer großen Geburtstagstorte mit. Verziert wurde das Backwerk mit einer großen Zahl 75 und dem Landeswappen, dem weißen Niedersachsen-Ross auf rotem Grund. Ne