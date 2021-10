68-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Einfamilienhaus

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen.

David Inderlied/dpa/Symbolbild

Lüdersfeld. Eine 68 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in ihrem Wohnhaus in Lüdersfeld im Landkreis Schaumburg ums Leben gekommen.

Der Polizei zufolge war in der Küche des Hauses aus bisher ungeklärten Gründen am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen. Anwohner hätten zuvor beobachtet, dass Rauch aus dem Haus kam und alarmierten die Polizei. Als diese am Unfallort eint