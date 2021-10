Das Logo des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

Hannover. Die Lage auf dem niedersächsischen Ausbildungsmarkt ist laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) für Jugendliche weiterhin schwierig.

„Leider sind 7300 junge Menschen in diesem Jahr bei der Ausbildungsplatzsuche leer ausgegangen“, sagte Lars Niggemeyer vom DGB in Niedersachsen am Donnerstag. Dabei erhole sich die Wirtschaft gerade von der Corona-Krise und zahlreiche Bran