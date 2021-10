Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Emstek. Bei einem Brand in einem Putenstall in Emstek (Kreis Cloppenburg) sind am Donnerstag etwa 2000 Tiere verendet.

Erst zwei Tage zuvor waren die Tiere eingestallt worden. Sie konnten nicht gerettet werden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Brand brach am frühen Morgen in dem Stall eines 36 Jahre alten Landwirts aus. Das 20 Meter breite und 8