Landesbeschäftigte nehmen vor dem niedersächsischen Finanzministerium an einer Protestaktion des Beamtenbundes (DBB) teil.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Landesbedienstete Niedersachsens haben vor dem Finanzministerium in Hannover für mehr Lohn demonstriert.

Nach Angaben des Beamtenbundes dbb gingen am Donnerstag in allen Landeshauptstädten Menschen auf die Straße, um ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck zu verleihen. Bundesweit beteiligten sich demnach mehr als 1000 Beschäf