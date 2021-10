Handball-Luchse sehen sich in Neckarsulm als Außenseiter

Ein Handball liegt auf einem Tor.

Frank Molter/dpa/Symbolbild

Buchholz in der Nordheide. Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten hoffen in der Bundesliga-Partie bei der Neckarsulmer Sport-Union am Freitag (19.30 Uhr) auf die Rückkehr von Kim Berndt.

Trotz des möglichen Comebacks der lange verletzten Spielmacherin sieht sich das nach sechs Spieltagen punktlose Schlusslicht jedoch als klarer Außenseiter beim aktuellen Tabellenneunten.Zum einen, weil die Gastgeberinnen zuletzt starke Off