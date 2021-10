Blick auf den Eingang der katholischen Kirche St. Andreas im Harz.

Swen Pförtner/dpa

Sankt Andreasberg. Schon lange leiden die beiden großen christlichen Kirchen unter Mitgliederschwund. Damit kommen auch weniger Gläubige in ihre Gotteshäuser. Die Katholische Kirche im Bistum Hildesheim ergreift deshalb erneut eine schmerzhafte Maßnahme.

In der geografisch am höchsten gelegenen Kirche Niedersachsens werden künftig keine Gottesdienste mehr gefeiert. Die Tourismusgesellschaft der Stadt Braunlage will in Zukunft das katholische Gotteshaus in Sankt Andreasberg (Landkreis Goslar