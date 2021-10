Das Logo von Volkswagen an einem Elektroauto.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Halbjahr bei seinen Finanzzahlen kräftig von der Erholung aus der Corona-Krise profitiert.

Doch im dritten Quartal schlug der Mangel an elektronischen Halbleitern und weiteren Teilen voll durch: Massenweise konnten Autos nicht wie geplant gebaut werden, viele Beschäftigte sind immer wieder in Kurzarbeit.VW lieferte in den Monate