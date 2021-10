Feuerwehrleute löschen die Ladung eines Gefahrguttransporters auf der Autobahn.

Tnn/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover. Ein brennender Gefahrguttransporter sorgt für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte auf der A7 bei Hannover und in der Landeshauptstadt für Verkehrsstaus. Die Strecke Richtung Hamburg dürfte noch längere Zeit blockiert sein.

Ein Unfall mit einem Gefahrguttransporter auf der Autobahn 7 bei Hannover hat am Donnerstag für eine Sperrung des Autobahnabschnitts in Richtung Hamburg gesorgt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, stand am Vormittag noch nicht fest, wie lan